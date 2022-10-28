Добровольцами в российские войска направились 13 тысяч человек – Шойгу

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что в период проведения мобилизационных мероприятий 13 тысяч человек решили добровольно присоединиться к российским войскам.

"13 тысяч граждан, не дожидаясь повесток, изъявили желание исполнить свой долг и были направлены в войска в качестве добровольцев", – отметил он.

Ранее министр обороны на встрече с Владимиром Путиным объявил о завершении частичной мобилизации в России. По его словам, военкоматы продолжат мероприятия по набору добровольцев и контрактников.

До этого Госдума приняла закон о статусе добровольческих формирований, содействующих российским военным. Они будут привлекаться во время мобилизации, действия военного положения, при вооруженных конфликтах, КТО и использовании ВС за пределами страны.



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