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"Мой район. Навигатор": в Москве промыли монумент первому космонавту Юрию Гагарину

"Мой район. Навигатор": в Москве промыли монумент первому космонавту Юрию Гагарину

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Последние водные процедуры перед зимой устроили для московских памятников. На Ленинском проспекте помыли монумент первому космонавту Юрию Гагарину. Высота скульптуры – более 42 метров, поэтому специалисты использовали подъемное устройство.

К зимнему сезону подготовили уже все городские памятники – более тысячи. Следующая процедура ждет их только весной, так как ее проводят исключительно при плюсовой температуре. Моют монументы с апреля по октябрь раз месяц, но если какой-то сильно загрязнился, например из-за погоды, то его приводят в порядок каждые две недели.

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