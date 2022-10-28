Подозрительный предмет обнаружили на станции метро "Тимирязевская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На станции "Тимирязевская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро обнаружен подозрительный предмет, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

"На выходе № 3 из метро найден бесхозный подозрительный предмет", – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на место направляются кинологи.

Ранее сообщалось, что в логистическом центре "Почты России" в ТиНАО прошла эвакуация из-за найденной в здании артиллерийской мины.



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