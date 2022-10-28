15:48Происшествия
Подозрительный предмет обнаружили на станции метро "Тимирязевская"
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На станции "Тимирязевская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро обнаружен подозрительный предмет, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
"На выходе № 3 из метро найден бесхозный подозрительный предмет", – сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что на место направляются кинологи.
Ранее сообщалось, что в логистическом центре "Почты России" в ТиНАО прошла эвакуация из-за найденной в здании артиллерийской мины.
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