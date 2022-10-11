Служебная собака не нашла взрывчатку в бесхозном пакете у банкомата Альфа-Банка

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Служебная собака не нашла взрывоопасные вещества в подозрительном пакете, брошенном возле банкомата в офисе Альфа-Банка на юго-востоке столицы, сообщает РИА Новости.

"По пакету отбой – собака ничего не унюхала", – заявили в экстренных службах города.

Подозрительный предмет обнаружили возле банкомата на Зеленодольской улице. На место обнаружения опасной находки сразу же вызвали расчет кинологов.

Ранее сообщалось, что в логистическом центре "Почты России" в ТиНАО прошла эвакуация из-за найденной в здании артиллерийской мины. Отмечалось, что всего из здания эвакуировали 10 человек. Позднее информацию об эвакуации опровергли.



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