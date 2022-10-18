Собянин поддержал проведение в Москве VII Национального чемпионата "Абилимпикс"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин поддержал проведение в столице VII Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью "Абилимпикс", сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы по итогам заседания президиума правительства города.

Мероприятие пройдет с 28 по 31 октября. Его основной площадкой станет выставочный комплекс "Гостиный двор". В чемпионате примут участие более тысячи человек из 84 регионов России, которые будут соревноваться в 40 профессиональных компетенциях.

Результаты выступлений по трем группам участников (379 школьников, 422 студента, 325 специалистов) будут оценивать 320 квалифицированных экспертов. Помощь и поддержку участникам соревнований окажут порядка 700 волонтеров.

Деловая программа чемпионата будет включать обсуждение перспектив трудоустройства людей с инвалидностью, обмен лучшими практиками и технологиями, а также дискуссию о путях дальнейшего развития движения "Абилимпикс".

Кроме того, в 2022 году чемпионат станет площадкой для прямой коммуникации по вопросам трудоустройства между людьми с инвалидностью, НКО и работодателями.

"Абилимпикс" – это международное некоммерческое движение, цель которого – содействие в профориентации, социализации и трудоустройстве молодых людей с инвалидностью. Россия присоединилась к чемпионату в 2015 году.

Ранее сообщалось, что победители предыдущего чемпионата "Абилимпикс" смогут пройти обучение в 122 образовательных центрах. Лучшие участники чемпионата получили целевые сертификаты, которые они могут потратить на приобретение средств реабилитации или образовательные курсы. Образовательные программы для них предоставляют в том числе семь столичных организаций, среди которых учебный центр "Профессионал" и образовательный комплекс "Запад".

В Москве целевые сертификаты получили 108 участников "Абилимпикса". Номинал сертификата за первое место составляет 100 тысяч рублей, а за второе и третье – 75 и 50 тысяч рублей соответственно.

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