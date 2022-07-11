В Москве назвали победителей технологического конкурса "New Tech Росатом – 2022"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

Шесть стартапов стали победителями конкурса "New Tech Росатом – 2022", организованного Московским инновационным кластером и "Иннохабом", бизнес-акселератором "Росатома". Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"На конкурс было подано 170 заявок. В финал вышли 28 стартапов, и уже среди них <...> "Иннохаб" выбрал шесть наиболее перспективных", – сказала вице-мэр.

Она добавила, что выигравшие проекты могут стать частью экосистемы "Росатома". В числе победителей оказался стартап KMV-20, создавший 3D-принтер для печати крупногабаритных металлических изделий, проект Aerosym, представляющий из себя ПО для моделирования процессов подготовки и переработки газа и конденсата, их автоматизации, и другие проекты. Для их создателей предусмотрены гранты в размере до 5 миллионов рублей.

"Мы выбрали самые перспективные проекты, которые могут занять освободившиеся на рынке ниши и стать частью корпорации", – пояснил гендиректор "Иннохаба" Станислав Кречетов.

Ранее сообщалось, что 36 инновационных проектов вышли в финал конкурса изобретателей "Новатор Москвы". Их отобрали более чем из 1 000 заявок. Авторы 18 разработок станут победителями, которые получат от 500 000 до 1,5 миллиона рублей.

