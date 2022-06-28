В Москве подвели итоги хакатона Moscow City Hack

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Организаторы хакатона Moscow City Hack объявили 15 победителей IT-соревнования. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Заявки на участие в хакатоне подали 2,4 тысячи разработчиков из 65 регионов России и 30 стран мира. Победителями и призерами стали IT-специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Уфы, Челябинска, Казани, Владивостока и даже столицы Индонезии – Джакарты", – рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Уточняется, что участники должны были выполнить одно из пяти заданий: создать программу для проверки научно-технических новостей, разработать цифровую платформу для работы московских волонтеров, создать сервис по сбору и анализу информации об импортозамещающей продукции столичных предприятий, придумать новый инструмент интернет-маркетинга или разработать цифровое решение в сфере образования.

По каждому из заданий было выбрано три лучших решения. В итоге 12 команд получат денежное вознаграждение. Призовой фонд составляет 2,4 миллиона рублей. Еще трем коллективам предоставят гранты на обучение на общую 1 миллион рублей.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, в свою очередь, охарактеризовал идеи участников и победителей хакатона как хорошее подспорье для развития импортозамещения в РФ. Он также выразил надежду на то, что все предложенные решения удастся воплотить в жизнь.

"Это не просто хороший старт для создания импортозамещающих продуктов и технологий, это разработки, которые в будущем смогут конкурировать на международных рынках", – подытожил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин наградил 10 лучших выпускников городских образовательных программ на фестивале "Территория возможностей", посвященном Дню молодежи. Он отметил, что представленные молодыми москвичами разработки очень интересны, они затрагивают многие сферы от экотуризма до городских технологий.

