Победители чемпионата "Абилимпикс" смогут пройти обучение в образовательных центрах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Победители VI Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью "Абилимпикс" смогут пройти обучение в 122 образовательных центрах. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Абилимпикс" – не только соревнования по профессиональному мастерству, это чемпионат возможностей. Благодаря ему тысячи школьников, студентов и взрослых людей с особенностями здоровья реализуют себя в профессиональном плане: делают первые шаги в карьере и успешно трудоустраиваются", – сказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Лучшие участники чемпионата получили целевые сертификаты, которые они могут потратить на приобретение средств реабилитации или образовательные курсы. Образовательные программы для них предоставляют в том числе семь столичных организаций, среди которых учебный центр "Профессионал" и образовательный комплекс "Запад".

В первом люди с ограниченными возможностями смогут научиться программированию, UX/UI-дизайну, интернет-маркетингу, блогингу, а во втором – поварскому делу, визажу, косметологии и другому. Многие из полученных в ходе обучения навыков позволяют работать удаленно, что часто является ключевым критерием для специалистов с ограничениями по здоровью.

В Москве целевые сертификаты получили 108 участников "Абилимпикса". Номинал сертификата за первое место составляет 100 тысяч рублей, а за второе и третье – 75 и 50 тысяч рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что в финал конкурса изобретателей "Новатор Москвы" вышли 36 проектов. Их отобрали более чем из 1 000 заявок. Авторы 18 разработок станут победителями, которые получат от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

