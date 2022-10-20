Строительство моста через затон Новинки завершено на 75%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Строительство моста через затон Новинки на территории бывшей промзоны ЗИЛ завершено на 75%, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На сегодня полностью возведены семь опор моста и подпорных стен, окончено сооружение всех временных опор для распределения нагрузки для дальнейшей надвижки пролетного строения. В целом строительная готовность моста оценивается в 75%", – сказал он.

По словам Бочкарева, в настоящее время рабочие ведут установку металлических элементов пролетного строения. Он уточнил, что уже завершена сборка 183 метров конструкций.

"После сооружения металлического пролетного строения будет завершено бетонирование стоек и ригелей двух оставшихся опор", – пояснил Бочкарев.

Глава генподрядчика строительства АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, в свою очередь, отметил, что на территории бывшей промзоны ЗИЛ также продолжается строительство подъездной дороги протяженностью 1,2 километра.

"К настоящему времени выполнено 980 метров земляного полотна, уложено 950 метров дождевой канализации, также ведутся работы по устройству сетей связи, водопровода, укладке электрических кабелей", – заявил он.

Ранее Бочкарев рассказал, что мост через затон Новинки и прилегающая к нему улично-дорожная сеть позволят обеспечить транспортную доступность новых жилых кварталов, создающихся на ЗИЛе.

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