Самый высокий небоскреб появится в Москве в 2030 году

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Компания "Галс-Девелопмент" построит 80-этажный небоскреб в деловом центре "Москва-Сити", ввести в эксплуатацию объект запланировали в 2030 году. Об этом сообщает официальный сайт компании.

Объект возведут на набережной Москвы-реки около моста "Багратион". Общая площадь здания составит 196 тысяч квадратных метров, а арендопригодная – порядка 130 тысяч. Высота небоскреба достигнет почти 400 метров, он станет самым высоким офисным объектом в Москве.

Архитектурную концепцию специалисты заимствовали у российского художника-авангардиста Казимира Малевича, чье творчество было основано на прямых линиях и геометрических формах.

"В здании спроектированы открытые террасы с панорамным видом на Москву-реку и башни "Сити". На 35-м и 36-м (этажах. – Прим. ред.) будет организовано двухэтажное Sky Lobby с кафе, event-hall, смотровой площадкой и пересадочной зоной на верхние этажи. В подземной части комплекса расположится паркинг из шести уровней", – написали в компании.

Кроме того, в здании небоскреба разместят рестораны высокой кухни, фитнес-центр с бассейном и беговыми дорожками в 50 метров, спа-зоны и многое другое.

Помимо этого, комплекс будет соответствовать классу "А": объект оснастят интеллектуальными системами управления зданием.

"<…> На уровне третьего этажа офисный комплекс будет соединен с мостом "Багратион". Уникальной архитектурной особенностью небоскреба станет "световой водопад", – прокомментировали в компании.

Объект станет последним зданием в деловом центре, интегрированном в подземную часть "Москва-Сити" с выходами к станциям метро "Выставочная" и "Деловой центр".

Ранее заммэра Андрей Бочкарев поделился, что в районе Покровское-Стрешнево на Волоколамском шоссе, владении 71/17, построят четырехэтажный теннисный центр. Площадь спортивного комплекса составит 8,5 тысячи квадратных метров.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!