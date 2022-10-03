Самый высокий небоскреб появится в Москве в 2030 году

15:45
Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"
Компания "Галс-Девелопмент" построит 80-этажный небоскреб в деловом центре "Москва-Сити", ввести в эксплуатацию объект запланировали в 2030 году. Об этом сообщает официальный сайт компании.
Объект возведут на набережной Москвы-реки около моста "Багратион". Общая площадь здания составит 196 тысяч квадратных метров, а арендопригодная – порядка 130 тысяч. Высота небоскреба достигнет почти 400 метров, он станет самым высоким офисным объектом в Москве.
Архитектурную концепцию специалисты заимствовали у российского художника-авангардиста Казимира Малевича, чье творчество было основано на прямых линиях и геометрических формах.
"В здании спроектированы открытые террасы с панорамным видом на Москву-реку и башни "Сити". На 35-м и 36-м (этажах. – Прим. ред.) будет организовано двухэтажное Sky Lobby с кафе, event-hall, смотровой площадкой и пересадочной зоной на верхние этажи. В подземной части комплекса расположится паркинг из шести уровней", – написали в компании.
Кроме того, в здании небоскреба разместят рестораны высокой кухни, фитнес-центр с бассейном и беговыми дорожками в 50 метров, спа-зоны и многое другое.
Помимо этого, комплекс будет соответствовать классу "А": объект оснастят интеллектуальными системами управления зданием.
"<…> На уровне третьего этажа офисный комплекс будет соединен с мостом "Багратион". Уникальной архитектурной особенностью небоскреба станет "световой водопад", – прокомментировали в компании.
Объект станет последним зданием в деловом центре, интегрированном в подземную часть "Москва-Сити" с выходами к станциям метро "Выставочная" и "Деловой центр".
Ранее заммэра Андрей Бочкарев поделился, что в районе Покровское-Стрешнево на Волоколамском шоссе, владении 71/17, построят четырехэтажный теннисный центр. Площадь спортивного комплекса составит 8,5 тысячи квадратных метров.
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