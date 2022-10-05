В Москве началось проектирование пешеходного моста в районе Нагатинский Затон

Фото: телеграм-канал STROI.MOS.RU

Проектирование пешеходного моста в районе Нагатинский Затон началось в Москве. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Глава департамента строительства города Рафик Загрутдинов рассказал о завершении торгово-закупочных процедур и определении подрядной организации. Кроме того, стартовал открытый конкурс на выполнение проектных работ и строительство пешеходного моста через старое русло реки Москвы в районе улиц Корабельной и Коломенской.

Планируется, что на мосту протяженностью 250 метров оборудуют пешеходные и велосипедные дорожки. Само строение будет соответствовать архитектурно-градостроительной концепции.

"Новый мост позволит жителям Нагатинской набережной и улиц Судостроительной, Якорной и Речников быстрее добираться до станции метро "Нагатинский Затон" Большой кольцевой линии", – сказал Загрутдинов.

В начале июня столичное правительство утвердило проект строительства пешеходного моста через старое русло Москвы-реки в районе Нагатинский Затон. Ширина моста составит 12,75 метра. На мосту также предусмотрены зоны отдыха по бокам.



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