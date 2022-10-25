Строительство моста у памятника Петру I в Москве начнется в 2023 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пешеходный мост в районе Крымской набережной к острову Балчуг начнут строить осенью 2023 года, сообщил журналистам глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Он пояснил, что приступить к проектированию моста планируется к концу лета следующего года, завершится оно к осени, после чего начнется строительство.

Загрутдинов отметил, что в Москве в целом реализуется масштабная программа по строительству мостов. Так, в настоящее время строится четыре объекта, еще три проектируются. До конца года планируется приступить к проектированию пяти пешеходных крупных мостов.

Ранее в Москве открылся пешеходный мост, связавший Рубцовскую и Семеновскую набережные. Он стал 60-м по счету мостом через реку Яузу. По словам Бочкарева, новый мост является частью транспортно-пересадочного узла "Электрозаводская". Возведение опор, монтаж пролетного строения и архитектурная отделка моста были выполнены всего за один год.

Данный объект претендует на звание самого комфортного для пешеходов среди всех мостов через Яузу. Изнутри мост полностью защищен от осадков и ветра, а по обеим сторонам от него установлены лифты.



Новый пешеходный мост через Яузу открыли в столице

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