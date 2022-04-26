Мост через реку Десну на строящейся трассе в ТиНАО готов на 50%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Возведение моста для автотранспорта через реку Десну на строящейся трассе Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево в ТиНАО закончено на 50%. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В Новой Москве продолжается строительство автомобильной дороги Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево протяженностью 11,9 километра, которая также включает в себя три искусственных сооружения. Одно из них – мост через реку Десну протяженностью 182 метра – готово на 50%. Возведены все опоры и часть пролетов, большая часть подпорных стенок", – отметил Бочкарев.

Также он уточнил, что на 90% готова эстакада вдоль хода Варшавского шоссе длиной 300 метров – специалисты соорудили 10 железобетонных опор, четыре пролета, ограждение и подпорные стенки. По словам Бочкарева, дальше предстоит уложить верхний слой асфальта и нанести разметки.

Также на 80% закончено и строительство путепровода через железнодорожные пути Курского направления протяженностью 300 метров. Бочкарев отметил, что в целом на строящейся дороге полностью готово устройство земляного полотна, на 60% завершено дорожное покрытие.

Благодаря будущему мосту удастся создать сплошное поперечное направление между Калужским и Варшавским шоссе, а также прямое транспортное сообщение между городами Троицком и Щербинкой, улучшить транспортную доступность деревень Яковлево, Черепово, Кувекино, Евсеево, Алхимово, Андреевское, городского округа Щербинка, прилегающих СНТ и жилой застройки поселений Десеновского и Рязановского, обеспечить доступность остановок МЦД-2, в частности транспортно-пересадочный узел "Остафьево".

Ранее сообщалось, что через Москву-реку планируют построить четыре пешеходных моста общей протяженностью почти один километр. Один из мостов свяжет Крымскую и Болотную набережные. Таким образом, сооружение длиной 55 метров станет частью туристического маршрута от Воробьевых гор через Парк Горького и "Музеон" к острову Балчуг и ГЭС-2.