Мост через реку Десну на строящейся трассе в ТиНАО готов на 50%

09:47
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Возведение моста для автотранспорта через реку Десну на строящейся трассе Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево в ТиНАО закончено на 50%. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"В Новой Москве продолжается строительство автомобильной дороги Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево протяженностью 11,9 километра, которая также включает в себя три искусственных сооружения. Одно из них – мост через реку Десну протяженностью 182 метра – готово на 50%. Возведены все опоры и часть пролетов, большая часть подпорных стенок", – отметил Бочкарев.
Также он уточнил, что на 90% готова эстакада вдоль хода Варшавского шоссе длиной 300 метров – специалисты соорудили 10 железобетонных опор, четыре пролета, ограждение и подпорные стенки. По словам Бочкарева, дальше предстоит уложить верхний слой асфальта и нанести разметки.
Также на 80% закончено и строительство путепровода через железнодорожные пути Курского направления протяженностью 300 метров. Бочкарев отметил, что в целом на строящейся дороге полностью готово устройство земляного полотна, на 60% завершено дорожное покрытие.
Благодаря будущему мосту удастся создать сплошное поперечное направление между Калужским и Варшавским шоссе, а также прямое транспортное сообщение между городами Троицком и Щербинкой, улучшить транспортную доступность деревень Яковлево, Черепово, Кувекино, Евсеево, Алхимово, Андреевское, городского округа Щербинка, прилегающих СНТ и жилой застройки поселений Десеновского и Рязановского, обеспечить доступность остановок МЦД-2, в частности транспортно-пересадочный узел "Остафьево".
Ранее сообщалось, что через Москву-реку планируют построить четыре пешеходных моста общей протяженностью почти один километр. Один из мостов свяжет Крымскую и Болотную набережные. Таким образом, сооружение длиной 55 метров станет частью туристического маршрута от Воробьевых гор через Парк Горького и "Музеон" к острову Балчуг и ГЭС-2.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: