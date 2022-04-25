Четыре пешеходных моста планируют построить через Москву-реку

13:20
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Через Москву-реку планируют построить четыре пешеходных моста общей протяженностью почти один километр, сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.
"Сегодня в Москве особое внимание уделяется формированию новых пешеходных связей и прогулочных маршрутов, важной частью этой работы является создание пешеходных переправ через Москву-реку", – отметил Бочкарев.
Один из мостов свяжет Крымскую и Болотную набережные. Таким образом, сооружение длиной 55 метров станет частью туристического маршрута от Воробьевых гор через Парк Горького и "Музеон" к острову Балчуг и ГЭС-2.
"Другой мост протяженностью 265 метров расположится в Нагатинском Затоне и обеспечит соединение жилых кварталов в районе улиц Речников и Судостроительной со строящейся станцией метро "Нагатинский Затон" Большой кольцевой линии", – добавил Бочкарев.
Еще два моста появятся в районе Хорошёво-Мнёвники на северо-западе Москвы. Одно сооружение длиной 475 метров появится в створе Проектируемого проезда № 1 074 до улицы Островной, а второе длиной 188 метров – между территорией Мнёвниковской поймы и парком "Фили".
"Строительство мостов позволит объединить общественные пространства в крупный парковый кластер и создать протяженный пешеходный маршрут, фактически связав зеленые зоны районов Филевский парк и Крылатское", – подчеркнул Бочкарев.
Ранее сообщалось, что в Москве открылся пешеходный мост, связавший Рубцовскую и Семеновскую набережные. Он стал 60-м по счету мостом через реку Яузу. Новый мост является частью транспортно-пересадочного узла "Электрозаводская".
Новый пешеходный мост через Яузу открыли в столице
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