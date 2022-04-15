Подпорные стены моста через затон Новинки на ЗИЛе готовы более чем наполовину

11:01
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Подпорные стены моста через затон Новинки на территории бывшей промышленной зоны ЗИЛ готовы на 60%, общая строительная готовность моста составляет 46%, сообщил гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.
"Кроме того, на стапеле ведется укрупнительная сборка пролетного строения моста: эти работы выполнены на треть, смонтированы 1 360 из 4 000 тонн металла. К надвижке пролетного строения планируется приступить в конце весны", – рассказал Кравцов.
Гендиректор "МИП-Строй 1" Константин Маслаков уточнил, что сооружение имеет сложную геометрию из-за особенностей рельефа местности и расположения объекта.
"Специфика рельефа местности, так как затон под углом примыкает к основному руслу Москвы-реки, нивелирована за счет установки косых опор моста. Такие опоры устанавливаются под углом 75 градусов и тем самым позволяют сохранить свободное пространство для навигации", – пояснил он.
Маслаков напомнил, что длина пролетного строения составляет более 600 метров, чтобы обеспечить беспрерывное движение судов на Москве-реке.
Ранее заммэра Москвы Андрей Бочкарев рассказал, что на завершающий этап выходит возведение опор моста через затон Новинки. Для этого в русле реки обустроили искусственные островки. В дальнейшем их уберут, в результате чего опоры окажутся в воде.
Предполагается, что мост через затон Новинки и прилегающая к нему улично-дорожная сеть позволят обеспечить транспортную доступность новых жилых кварталов, создающихся на ЗИЛе.
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