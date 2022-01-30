Мост через затон Новинки готов на 40% – Бочкарев

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Возведение опор моста через затон Новинки, расположенного на территории бывшей промзоны ЗИЛ, выходит на завершающий этап. Об этом рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарев.
Он уточнил, что всего в настоящий момент готово восемь опор из девяти.
"Также завершено возведение свайных оснований и ростверков всех девяти опор. Общая готовность моста на сегодняшний день оценивается в 40%", – цитирует Бочкарева портал правительства и мэра Москвы.
Для возведения опор в русле реки обустроили искусственные островки. В дальнейшем их уберут, в результате чего опоры окажутся в воде.
"На стапельной площадке установлено около 700 тонн металлоконструкций пролетного строения, после завершения сварочных и монтажных работ будет производиться надвижка моста", – пояснил Бочкарев.
В свою очередь гендиректор компании АО "Мосинжпроект", являющейся генподрядчиком строительства объекта, Юрий Кравцов рассказал, что длина моста составляет 615 метров, а ширина – 26 метров. Для автомобилистов организуют по две полосы движения в каждую сторону. Для пешеходов обустроят тротуары.
Кравцов уточнил, что параллельно с возведением моста на территории бывшей промзоны ЗИЛ прокладывают подъездную дорогу длиной 1,2 километра.
"Уложено 650 метров земляного полотна и 330 метров дождевой канализации, продолжаются работы по переустройству инженерных коммуникаций", – отметил глава "Мосинжпроекта".
Предполагается, что мост через затон Новинки и прилегающая к нему улично-дорожная сеть позволят обеспечить транспортную доступность новых жилых кварталов, создающихся на ЗИЛе. Они также должны связать Симоновскую набережную с Южнопортовым районом, что разгрузит Третье транспортное кольцо, Варшавское шоссе и проспект Андропова.
Ранее сообщалось, что в Даниловском районе Москвы построят здание Музея искусств. Работы по его возведению начнутся в ближайшее время. Музей станет частью единого культурно-досугового пространства на территории жилого комплекса, который строится в рамках реконструкции бывшей промзоны ЗИЛ.
В Москве на территории бывшего завода ЗИЛ сделают зону отдыха
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: