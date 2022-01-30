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Город

13:25

Мост через затон Новинки готов на 40% – Бочкарев

город транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Возведение опор моста через затон Новинки, расположенного на территории бывшей промзоны ЗИЛ, выходит на завершающий этап. Об этом рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что всего в настоящий момент готово восемь опор из девяти.

"Также завершено возведение свайных оснований и ростверков всех девяти опор. Общая готовность моста на сегодняшний день оценивается в 40%", – цитирует Бочкарева портал правительства и мэра Москвы.

Для возведения опор в русле реки обустроили искусственные островки. В дальнейшем их уберут, в результате чего опоры окажутся в воде.

"На стапельной площадке установлено около 700 тонн металлоконструкций пролетного строения, после завершения сварочных и монтажных работ будет производиться надвижка моста", – пояснил Бочкарев.

В свою очередь гендиректор компании АО "Мосинжпроект", являющейся генподрядчиком строительства объекта, Юрий Кравцов рассказал, что длина моста составляет 615 метров, а ширина – 26 метров. Для автомобилистов организуют по две полосы движения в каждую сторону. Для пешеходов обустроят тротуары.

Кравцов уточнил, что параллельно с возведением моста на территории бывшей промзоны ЗИЛ прокладывают подъездную дорогу длиной 1,2 километра.

"Уложено 650 метров земляного полотна и 330 метров дождевой канализации, продолжаются работы по переустройству инженерных коммуникаций", – отметил глава "Мосинжпроекта".

Предполагается, что мост через затон Новинки и прилегающая к нему улично-дорожная сеть позволят обеспечить транспортную доступность новых жилых кварталов, создающихся на ЗИЛе. Они также должны связать Симоновскую набережную с Южнопортовым районом, что разгрузит Третье транспортное кольцо, Варшавское шоссе и проспект Андропова.

Ранее сообщалось, что в Даниловском районе Москвы построят здание Музея искусств. Работы по его возведению начнутся в ближайшее время. Музей станет частью единого культурно-досугового пространства на территории жилого комплекса, который строится в рамках реконструкции бывшей промзоны ЗИЛ.

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