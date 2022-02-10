Строительство моста через реку Пехорку планируется завершить летом 2024 года

14:23
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Строительство моста через реку Пехорку, который соединит Северо-Восточную хорду с трассой Москва – Нижний Новгород – Казань (М12), планируется завершить летом 2024 года, сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
"Сергей Собянин поставил задачу обеспечить выход Северо-Восточной хорды на строящуюся магистраль Москва – Нижний Новгород – Казань в 2024 году", – цитирует Загрутдинова пресс-служба департамента.
В настоящее время генеральный подрядчик проекта АО "МСУ-1" проводит проектно-изыскательские работы. Протяженность моста составит 360 метров, а длина подхода к сооружению в насыпи – 110 метров. Движение по нему будет осуществляться по трем полосам в каждую сторону.
В общей сложности проект предусматривает строительство и реконструкцию порядка 1,5 километра дорог. Специалисты обновят имеющуюся улично-дорожную сеть, построят участок дороги в створе трассы М12 и подъездную дорогу к очистному сооружению, а также демонтируют улично-дорожную сеть между Зенинским шоссе и Северо-Восточной хордой.
Ранее заммэра Москвы Андрей Бочкарев рассказал, что около 220 километров дорог строятся и реконструируются в столице в рамках формирования нового скоростного диаметра. Заммэра отметил, что протяженность нового скоростного диаметра по прямой составляет 68 километров. Там будут построены 136 искусственных сооружений общей протяженностью 60 километров и 33 пешеходных перехода.
Столичный департамент строительства подвел итоги года
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: