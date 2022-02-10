Строительство моста через реку Пехорку планируется завершить летом 2024 года

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Строительство моста через реку Пехорку, который соединит Северо-Восточную хорду с трассой Москва – Нижний Новгород – Казань (М12), планируется завершить летом 2024 года, сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Сергей Собянин поставил задачу обеспечить выход Северо-Восточной хорды на строящуюся магистраль Москва – Нижний Новгород – Казань в 2024 году", – цитирует Загрутдинова пресс-служба департамента.

В настоящее время генеральный подрядчик проекта АО "МСУ-1" проводит проектно-изыскательские работы. Протяженность моста составит 360 метров, а длина подхода к сооружению в насыпи – 110 метров. Движение по нему будет осуществляться по трем полосам в каждую сторону.

В общей сложности проект предусматривает строительство и реконструкцию порядка 1,5 километра дорог. Специалисты обновят имеющуюся улично-дорожную сеть, построят участок дороги в створе трассы М12 и подъездную дорогу к очистному сооружению, а также демонтируют улично-дорожную сеть между Зенинским шоссе и Северо-Восточной хордой.

Ранее заммэра Москвы Андрей Бочкарев рассказал, что около 220 километров дорог строятся и реконструируются в столице в рамках формирования нового скоростного диаметра. Заммэра отметил, что протяженность нового скоростного диаметра по прямой составляет 68 километров. Там будут построены 136 искусственных сооружений общей протяженностью 60 километров и 33 пешеходных перехода.