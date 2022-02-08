Участок ЮВХ от улицы Маршала Шестопалова до путей Павелецкого направления МЖД готов на 57%

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Колобаев
Участок нового скоростного диаметра от улицы Маршала Шестопалова до путей Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) готов на 57%. Об этом со ссылкой на заммэра столицы Андрея Бочкарева сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Указанный участок – восьмой отрезок Юго-Восточной хорды. В настоящий момент там строятся четыре путепровода.
"Сооружение путепровода через реку Городню завершено на 85%, ведутся работы по устройству гидроизоляции пролетного строения и бетонированию защитного слоя", – рассказал Бочкарев.
Он добавил, что монтаж балок пролетного строения путепровода через Котляковский ручей завершен полностью.
Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов уточнил, что на участке магистрали также появятся четыре подземных пешеходных перехода в районе улицы Бехтерева.
"Первый уже полностью построен, ведутся пусконаладочные работы, во втором ведутся работы по устройству лифтового павильона, третий и четвертый переходы активно строятся", – пояснил он.
Единый скоростной диаметр протянется от Симферопольского шоссе до трассы М11 Москва – Санкт-Петербург. Он пройдет через шесть округов столицы, что позволит связать друг с другом 44 района с населением более 4,5 миллиона человек.
Новая магистраль станет результатом объединения Юго-Восточной и Северо-Восточной хорд. Она протянется от юга города к северу, не проходя через центр, и составит 68 километров. Ожидается, что объединенная трасса будет полностью готова уже в 2023 году.
Жители столицы могут выбрать название для новой магистрали. Голосование по данному вопросу проходит на портале "Активный гражданин".
Ранее сообщалось, что в Москве на участке нового скоростного диаметра от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД специалисты завершили возведение пролетного строения путепровода через улицу Кантемировскую. В настоящий момент возведены все семь опор путепровода, а также полностью выполнено пролетное строение. Ведутся работы по обустройству парапетов.
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