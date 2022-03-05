Пролетное строение моста через затон Новинки на ЗИЛе готово на 25% – Бочкарев

13:01
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
На территории бывшей промышленной зоны ЗИЛ специалисты на 25% выполнили пролетное строение нового моста через затон Новинки, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Общая строительная готовность моста – 45%, уже возведены восемь из девяти опор и стапельная площадка, на которой установлено порядка 1 тысячи тонн металлоконструкций пролетного строения", – приводятся слова Бочкарева в сообщении пресс-службы Стройкомплекса.
По его словам, для возведения опор в русле реки возведены искусственные островки, которые позже уберут, и сооружения окажутся непосредственно в воде.
В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, отметил, что строительство моста ведется без остановки навигации в затоне Новинки.
"У моста две русловые опоры, обе уже возведены, они имеют высоту 9,5 и 10 метров. Габарит рассчитан таким образом, чтобы обеспечить проход судов к причалу в затоне после завершения строительства моста", – пояснил Кравцов.
Он напомнил, что длина моста составит 615 метров, ширина – 26 метров, предусмотрено по две полосы движения в каждую сторону, а также пешеходные тротуары. В рамках проекта также ведется устройство подъездной дороги длиной 1,2 километра.
Предполагается, что мост через затон Новинки и прилегающая к нему улично-дорожная сеть позволят обеспечить транспортную доступность новых жилых кварталов, создающихся на ЗИЛе. Они также должны связать Симоновскую набережную с Южнопортовым районом, что разгрузит ТТК, Варшавское шоссе и проспект Андропова.
Ранее Бочкарев сообщил, что возведение опор моста через затон Новинки, расположенного на территории бывшей промзоны ЗИЛ, выходит на завершающий этап. Он уточнил, что всего в настоящий момент готово восемь опор из девяти. Для возведения опор в русле реки обустроили искусственные островки. В дальнейшем их уберут, в результате чего опоры окажутся в воде.
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