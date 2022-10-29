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Город

"Мой район. Навигатор": около 80 тыс москвичей переехали в новые квартиры по реновации

"Мой район. Навигатор": около 80 тыс москвичей переехали в новые квартиры по реновации

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Около восьмидесяти тысяч москвичей переехали в новое жилье за время существования программы реновации. Все они получили просторные светлые квартиры комфорт-класса в своих же районах.

На первых этажах новостроек организуют аптеки, кафе и магазины. В новых кварталах появляются места для занятий спортом, прогулочные маршруты, детские площадки, поликлиники и школы. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Программа: Мой район. Навигатор
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