"Мой район. Навигатор": около 80 тыс москвичей переехали в новые квартиры по реновации

Около восьмидесяти тысяч москвичей переехали в новое жилье за время существования программы реновации. Все они получили просторные светлые квартиры комфорт-класса в своих же районах.

На первых этажах новостроек организуют аптеки, кафе и магазины. В новых кварталах появляются места для занятий спортом, прогулочные маршруты, детские площадки, поликлиники и школы. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".