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"Мой район. Навигатор": пешеходный мост возведут у памятника Петру I

"Мой район. Навигатор": пешеходный мост возведут у памятника Петру I

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Пешеходный мост построят у памятника Петру I

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У памятника Петру I построят пешеходный мост. Он свяжет Крымскую набережную и остров Балчуг. Это будет сооружение в виде изогнутой металлической балки.

60-метровую конструкцию встроят в укрепление берега. Ее габариты позволят пропускать более 4 тысяч человек в час. Сейчас специалисты работают над проектом моста, строительство планируют начать через год. Об этом – в программе "Мой район. Навигатор".

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