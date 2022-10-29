"Мой район. Навигатор": участок Замоскворецкой линии метро закроют с 12 ноября

С 12 ноября закроется участок Замоскворецкой линии метро. Отрезок между станциями "Автозаводская" до "Орехово" будет недоступен пассажирам около полугода. Чтобы минимизировать сроки ремонта, работы будут вестись круглосуточно.

Планов много. На закрытых станциях полностью обновят инфраструктуру. Там уложат специальные блоки, которые гасят вибрации и появится бесстыковой путь. Благодаря этому поездки на "зеленой" ветке станут тише и комфортнее.

Об этом – в программе "Мой район. Навигатор".