Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

10:35

Город

"Мой район. Навигатор": участок Замоскворецкой линии метро закроют с 12 ноября

"Мой район. Навигатор": участок Замоскворецкой линии метро закроют с 12 ноября

"Мой район. Навигатор": на севере Москвы завершили благоустройство Волоколамского шоссе

Семьям мобилизованных в Москве будет проще получить детские пособия

"The City. Едим": Нео-Италия 2.0

Пешеходный мост построят у памятника Петру I

"Мой район. Навигатор": более 1 млн человек посетили музейный город ВДНХ с начала года

"Мой район. Навигатор": в Москве промыли монумент первому космонавту Юрию Гагарину

"Мой район. Навигатор": продлен проект по выдаче льготных лекарств в коммерческих аптеках

"Мой район. Навигатор": в Москве досрочно открылся новый тоннельный путепровод

В столичных гипермаркетах начали продавать новогодние украшения

С 12 ноября закроется участок Замоскворецкой линии метро. Отрезок между станциями "Автозаводская" до "Орехово" будет недоступен пассажирам около полугода. Чтобы минимизировать сроки ремонта, работы будут вестись круглосуточно.

Планов много. На закрытых станциях полностью обновят инфраструктуру. Там уложат специальные блоки, которые гасят вибрации и появится бесстыковой путь. Благодаря этому поездки на "зеленой" ветке станут тише и комфортнее.

Об этом – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Программа: Мой район. Навигатор
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика