Ракова анонсировала появление социальных координаторов во всех столичных больницах

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Служба социальных координаторов появится во всех стационарах столицы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, сейчас она работает в 17 московских больницах. Для обращения к координаторам не требуется подавать заявления.

По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, социальные координаторы взяли на себя все немедицинские вопросы и помогают пациентам, нуждающимся в поддержке, одиноким пожилым, людям с инвалидностью, пациентам после тяжелых операций, бездомным.

Ракова отметила, что с момента создания пилотной программы более 13 тысячам пациентов оказали необходимую поддержку.

Ранее заммэра Москвы сообщала, что сотрудники скоропомощных комплексов столицы пройдут обучение по более чем 70 программам, которые подготовили главные внештатные специалисты Депздрава Москвы, эксперты Кадрового центра и практикующие врачи медучреждений города.



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