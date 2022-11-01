"Мой район. Навигатор": реконструкция памятника Минину и Пожарскому на Красной площади

На Красной площади завершилась масштабная реконструкция памятника Минину и Пожарскому. Целый год понадобился специалистам, чтобы вдохнуть в монумент вторую жизнь. Активная коррозия металла стала причиной многочисленных трещин и деформаций оболочек 200-летней скульптуры. Состояние памятника было настолько плачевным, что его даже не стали перевозить в мастерскую. Все работы велись прямо на месте. Для этого возвели специальный теплый шатер.

В 2018 году Государственный исторический музей объявил сбор средств на ремонт памятника. Работы проводили как на государственные деньги, так и на средства, которые жертвовали люди.