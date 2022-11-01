Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

20:00

Культура

"Мой район. Навигатор": реконструкция памятника Минину и Пожарскому на Красной площади

"Мой район. Навигатор": реконструкция памятника Минину и Пожарскому на Красной площади

В Третьяковке продлили выставку отвергнутых критиками шедевров

Новости часа: Сальдо объяснил эвакуацию жителей Херсонской области с берегов Днепра

В ЦОДД оценили столичный трафик в 5 баллов

Директор Московского зоопарка рассказала, готов ли спасенный медведь Диксон к холодам

В Люблине завершили благоустройство 12-го микрорайона

Ракова анонсировала появление социальных координаторов во всех столичных больницах

"Мой район. Навигатор": около 80 тыс москвичей расселили по программе реновации

"Мой район. Навигатор": набережную канала имени Москвы адаптировали для маломобильных

Новости часа: в РФ не требуется отдельного указа для завершения частичной мобилизации

На Красной площади завершилась масштабная реконструкция памятника Минину и Пожарскому. Целый год понадобился специалистам, чтобы вдохнуть в монумент вторую жизнь. Активная коррозия металла стала причиной многочисленных трещин и деформаций оболочек 200-летней скульптуры. Состояние памятника было настолько плачевным, что его даже не стали перевозить в мастерскую. Все работы велись прямо на месте. Для этого возвели специальный теплый шатер.

В 2018 году Государственный исторический музей объявил сбор средств на ремонт памятника. Работы проводили как на государственные деньги, так и на средства, которые жертвовали люди.

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
городкультуравидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика