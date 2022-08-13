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14:47

В Москве за 5 лет было создано порядка 400 площадок для воркаута – Собянин

мэр Москвыгород

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Порядка 400 площадок для воркаута в столице было создано за последние 5 лет, рассказал Сергей Собянин.

"За пять лет мы создали около 400 площадок для воркаута в скверах, парках, на месте пустырей и снесенных гаражей. Так, например, появились большая крытая зона в парке 850-летия Москвы, не уступающая ей по функционалу – в Детском Черкизовском парке, а также спортплощадка между улицами Миклухо-Маклая и Введенского", – написал он в своем телеграм-канале.

Мэр подчеркнул, что в каждом районе города есть общедоступные спортивные площадки, а в городских парках возводятся целые спортивные кластеры, такие как парк "Яуза" и "Братеевская пойма".

По словам градоначальника, спортивные площадки для занятий бегом, катания на лыжах, игры в футбол и теннис позволяют заниматься любым видом спорта круглый год.

Собянин также напомнил о проекте "Спортивные выходные", который предполагает бесплатное посещение тренирововк с профессионалами или занятия онлайн.

"С Днем физкультурника, друзья! Занимайтесь, заряжайтесь энергией", – заключил он.

Ранее мэр Москвы сообщил, что дворец спорта "Некрасовка" планируется запустить в следующем году.

По его словам, во дворце будет возможность заниматься около 12 видами спорта.

"Это наш город": День физкультурника пройдет в московских парках

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