"Мой район. Навигатор": главная елка России

Главный символ Нового года уже в Москве – на Соборной площади Кремля установили праздничную елку. Дерево приехало из Подмосковья на огромной фуре.

Жители деревни Гряды Волоколамского округа устроили проводы елки. Там звучали новогодние песни, дети водили хороводы вместе со сказочными персонажами, также были мастер-классы и концерт. Пушистая красавица ехала в столицу под присмотром Деда Мороза, он был за рулем новогоднего грузовика.

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