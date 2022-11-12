Россия призвала ЮНЕСКО перестать выборочно защищать памятники

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Россия призвала ЮНЕСКО перестать выборочно заботиться о памятниках героям, павшим в борьбе с нацизмом. Такое сообщение появилось на официальном сайте постпредства при организации.

"Созданная на пепелище Второй мировой войны ЮНЕСКО самим своим существованием обязана героям, павшим в борьбе с нацизмом, и не должна оставаться равнодушной к проявлению современного варварства. Призываем ЮНЕСКО перестать выборочно заботиться о памятниках по политическому признаку", – говорится в материале.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал варварством и глумлением над историей снос памятника советским солдатам-освободителям в латвийском городе Резекне.

Он напомнил, что в годы ВОВ советские бойцы освободили Прибалтику от нацистов за 70 дней, а сейчас власти Латвии уничтожают мемориалы освободителям, тем самым проявляя неблагодарность.

Позднее в министерство иностранных дел России вызвали посла Латвии в Москве Мариса Риекстиньша из-за демонтажа советских памятников.



Прибалтика решила снести памятники советской эпохи

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