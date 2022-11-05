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Новости

05 ноября, 18:40

Политика

На севере Молдавии вандалы изрисовали памятник героям ВОВ

Фото: depositphotos/luckyuran

В городе Единицы на севере Молдавии неизвестные осквернили памятник "Скорбящая мать". Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава местного координационного совета российских соотечественников "Победа" Алексей Петрович.

"Пока молдавская делегация в ООН голосует против резолюции, осуждающей героизацию нацизма, в молдавских городах продолжают осквернять памятники героям Великой Отечественной войны", – написал он.

На приложенных к публикации снимках видно, что мемориал с помощью зеленой краски изрисовали свастикой.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что жители города проголосовали за снос памятника российской императрице Екатерине II. По его словам, окончательное решение будет принято городским советом, однако он выразил надежду на то, что мнение горожан будет учтено.

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