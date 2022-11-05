Захарова назвала "аморальными деятелями" голосовавших против антинацистской резолюции

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала политическим лицемерием голосование европейских стран против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма.

В своем телеграм-канале дипломат напомнила, что этот документ принимается ежегодно и страны ЕС всегда, за исключением 2011 года, воздерживались при голосовании по нему. В этот же раз все представители Евросоюза – как бывшие сторонники идеологии, так и те, кто от нее пострадал в XX веке – проголосовали против.

"Еще раз повторю: текст резолюции один и тот же. Суть ее могут поставить под сомнение только аморальные деятели", – написала Захарова.

Голосование по резолюции прошло накануне в Третьем комитете Генассамблеии ООН. Документ был принят большинством голосов.

В числе тех, кто не поддержал резолюцию, впервые оказались Италия, Австрия и Германия. Даже во время политического раскола в Европе в 2011 году эти страны воздерживались от голосования. В МИД РФ считают, что такое поведение Рима, Вены и Берлина обусловлено политическими соображениями.



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