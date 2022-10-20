Медведев напомнил канцлеру ФРГ о 30 млн погибших в СССР из-за нацизма

Фото: kremlin.ru

Из-за действий немецких нацистов в Советском Союзе погибли 30 миллионов человек. Об этом зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев напомнил в ответ на обвинения канцлера Германии Олафа Шольца в сторону России в злоупотреблении голода как оружия.

Медведев отметил, что немецкий политик вслед за главой МИД ФРГ Анналеной Бербок "встал на грязную дорогу", осуждая РФ в подобных действиях. По его словам, Шольцу как канцлеру Германии не стоит о таком говорить.

"Пусть лучше вспомнит о периоде нацизма в своем государстве и про 30 миллионов погибших от войны, голода и холода граждан нашей страны", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее Бербок призвала Евросоюз позаботиться о мерах "безопасности от России". Она предложила продолжить поставки оружия на Украину, поскольку, как она утверждает, это сможет укрепить доверие и солидарность.

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