Путин напомнил о цене победы РФ над фашизмом, заявив о непростой борьбе в настоящем

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Владимир Путин напомнил о цене победы РФ над фашизмом, заявив о непростой борьбе среди одного народа в настоящем.

"Помнили и помним, что произошло в 1941 году, когда, несмотря на данные разведки о неизбежности нападения на Советский Союз, оттягивалось принятие необходимых мер по обороне, и какой тяжелейшей ценой была завоевана тогда победа над нацизмом", – сказал глава государства.

Путин заявил, что от противостояния, возникшего между представителями одной народности, становится трудно и горько.

Ранее российский лидер поздравил жителей страны с Днем народного единства. В своем обращении он отметил сплоченность и сердечность россиян к стране.

До этого президент страны на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что лозунг "Своих не бросаем" сидит глубоко в душе у каждого россиянина, вне зависимости от его национальности. Путин уточнил, что сила РФ выражается в ее готовности бороться за всех.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!