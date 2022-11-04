Путин поздравил россиян с Днем народного единства

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Владимир Путин поздравил жителей России с Днем народного единства в ходе встречи с историками и представителями традиционных религий РФ по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.

В обращении к гражданам страны российский лидер отметил их сплоченность сердечную преданность РФ.

"Поздравляю вас и всех граждан нашей страны, граждан России с этим праздником, который знаменует нашу общую сердечную преданность России, любовь к ней, сплоченность многонационального народа страны", – сказал Путин.

До этого глава российского государства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. После церемонии президент России поделился впечатлениями от реставрации памятника, которая началась с 2021 году.

С Днем народного единства москвичей ранее поздравил Сергей Собянин. В своем обращении он отметил, что сегодня Россия нуждается в единстве и сплоченности.



Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади

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