Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства. Мэр отметил, что этот праздник, напоминающий о героических событиях российской истории, сегодня обретает особый смысл.

"Россия вновь проходит через испытания, сражается за свой суверенитет, свое будущее. И сегодня как никогда важны единство и сплоченность", – написал он в своем телеграм-канале.

Также градоначальник подчеркнул, что Москва сегодня, как и раньше, играет важную роль в жизни страны, сам город и его жители делают все возможное для победы своей Родины.

Накануне Сергей Собянин вручил городские и государственные награды выдающимся жителям столицы. В ходе церемонии мэр отметил, что День народного единства и годовщина исторического парада на Красной площади, которые отмечают 4 и 7 ноября, значимы для России, Москвы и каждого гражданина страны по-отдельности.



Москвичам рассказали о городских мероприятиях по случаю Дня народного единства

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