ФРГ, Италия и Австрия выступили против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма

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Италия, Австрия и Германия впервые проголосовали против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма, заявил уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев, которого цитирует РИА Новости.

Он подчеркнул, что на его памяти это первый случай в истории. Лукьянцев напомнил, что даже во время раскола в рядах Евросоюза в 2011 году, когда часть государств проголосовала против резолюции, а часть воздержалась, представители Германии, Италии и Австрии клятвенно заверяли, что никогда по принципиальным соображениям не смогут голосовать против документа, в котором осуждается героизация нацизма.

По мнению представителя МИД, в действиях Рима, Вены и Берлина взяли верх политические соображения.

Накануне Третий комитет ГА ООН принял проект резолюции "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

За него проголосовали 106 стран, включая Израиль. Против по традиции выступили США и Украина. В этом году к ним присоединились Германия, Британия, Франция, Япония, Италия, Грузия, страны Балтии и Венгрия. Они аргументировали это тем, что Россия якобы эксплуатирует тему борьбы с неонацизмом в целях проведения специальной военной операции на Украине.

Владимир Путин в пятницу напомнил о цене победы РФ над фашизмом, заявив о непростой борьбе среди одного народа в настоящем. Путин заявил, что от противостояния, возникшего между представителями одной народности, становится трудно и горько.

До этого президент страны на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что лозунг "Своих не бросаем" сидит глубоко в душе у каждого россиянина, вне зависимости от его национальности. Путин уточнил, что сила РФ выражается в ее готовности бороться за всех.

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