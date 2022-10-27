Лозунг "Своих не бросаем" сидит глубоко в душе каждого россиянина – Путин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Лозунг "Своих не бросаем" сидит глубоко в душе у каждого россиянина, вне зависимости от национальности, заявил Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Лозунг "Мы своих не бросаем" сидит глубоко в сердце каждого русского и представителей других этнических групп россиян", – сказал он.

По словам президента, сила России заключается в единстве и готовности бороться за своих. Путин добавил, что россияне утвердили и укрепили эту черту.

Ранее Путин сравнил отмену русской культуры на Западе с действиями нацистов. По его словам, западные страны отстаивают политику универсальной культуры.

Путин добавил, что отмена русской культуры сказывается на ограничениях развития свободной мысли в политике, экономике и других сферах.

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