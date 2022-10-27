27 октября, 21:02Политика
Путин рассказал анекдот про западные санкции
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин рассказал анекдот о влиянии антироссийских санкций на Запад. Шутку он рассказал в ходе пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Она звучит следующим образом:
"Семья, сын спрашивает у папы:
– Папа, почему так холодно?
– Потому что Россия напала на Украину.
– А мы здесь при чем?
– А мы ввели санкции против русских.
– Зачем?
– Чтобы им было плохо.
– А мы что, русские?"
Путин также заявил, что Запад дискредитировал идею резервной валютной системы, используя доллар в качестве оружия. Российский лидер отметил, что расчеты в национальных валютах постепенно станут доминировать в мире.
В своей речи он также подчеркнул, что Россия не собирается становиться гегемоном. По его словам, страна отстаивает свое право на существование и развитие. Россия не предлагает заменить доминирование Запада доминированием Востока, Севера или Юга, поскольку это тоже приведет к тупику.
Западные страны усилили санкционное давление на Россию после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!