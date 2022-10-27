Путин заявил, что потери ВСУ в 7–10 раз превосходят российские

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Вооруженные силы Украины в боях с ВС РФ несут огромные потери, превышающие российские в 7–10 раз, заявил Владимир Путин.

"Потери бывают 1 к 10, 1 к 8, последнее время почти всегда – 1 к 7, 1 к 8. Людей не жалеют совсем", – сказал он на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Путин отметил, что такие огромные потери среди украинских военных вызывают сожаление. По словам президента, Запад готов воевать с Россией до последнего украинца.

Ранее Путин частично согласился с трактовкой специальной военной операции как гражданской войны с учетом единства народов РФ и Украины. Российский лидер отметил, что не изменил своего мнения о том, что русские и украинцы – один народ.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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