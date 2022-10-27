Путин не увидел необходимости в переносе столицы РФ

Фото: kremlin.ru

Обсуждения переноса столицы в центральную часть России существуют, но в этом нет необходимости, считает Владимир Путин. По его словам, ее уже когда-то переносили, но центр страны уже исторически и ментально ассоциируется с Москвой.

"Да, такие разговоры и у нас есть. Но у нас переносили когда-то столицу, и неоднократно было в истории Российского государства... Исторически, ментально центр России ассоциируется с Москвой", – заявил Путин в ходе пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Помимо этого, российский лидер сообщил, что в России нет никакой необходимости для организации национализации. По словам Путина, следует исходить из рыночных условий.

По мнению главы государства, в РФ можно наблюдать почти что полное согласие с необходимостью противостояния против внешних угроз. Путин утверждает, что против подобного выступила лишь небольшая часть людей.

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