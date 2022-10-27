Путин согласился с наличием признаков гражданской войны между Россией и Украиной

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Владимир Путин частично согласился с трактовкой специальной военной операции как гражданской войны с учетом единства народов РФ и Украины. Об этом он заявил в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Отчасти да, но мы оказались в разных государствах, к сожалению, в силу целого ряда причин", – сказал президент.

Путин также отметил, что не изменил своего мнения о том, что русские и украинцы – один народ.

"А как можно это изменить? Это факт. Это исторический факт", – подчеркнул он, напомнив, что раздел единого народа начал происходить в XIX веке, что очень поддерживалось прежде всего Западом, а потом вылилось в сотрудничество с Гитлером, "когда украинских коллаборационистов использовали для проведения акций по уничтожению и русских, и тех же поляков, и евреев, и белорусов".

Ранее Путин назвал алчность Запада и желание сохранить свою власть в мире подлинной причиной гибридной войны против РФ. По мнению российского лидера, в ситуации на Украине Запад "сбросил маски".

Западные государства, как заявил Путин, искали и по-прежнему ищут новый шанс ослабить и развалить Россию. При этом он напомнил, что расчет на подобный исход уже отмечался в 90-х годах прошлого века.

Тех, кто отказывается подчиняться, Запад разрушает, подчеркнул глава РФ. Он также заявил, что Запад "снимает ренту как гегемон".

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