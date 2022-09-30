Путин назвал алчность Запада подлинной причиной гибридной войны против РФ

Фото: Москва 24
Владимир Путин назвал алчность Запада и желание сохранить свою власть в мире подлинной причиной гибридной войны против РФ. Об этом глава государства заявил во время выступления в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца по итогам референдумов о присоединении к России ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.
По мнению российского лидера, в ситуации на Украине Запад "сбросил маски".
"Наши соотечественники, наши братья и сестры на Украине, родная часть нашего единого народа своими глазами увидели то, что правящие круги так называемого Запада готовят всему человечеству. Здесь они, по сути, просто сбросили маски, проявили свое истинное нутро", – указал президент.
Западные государства, как заявил Путин, искали и по-прежнему ищут новый шанс ослабить и развалить Россию. При этом он напомнил, что расчет на подобный исход уже отмечался в 90-х годах прошлого века.
Президент отметил, что западные страны стремятся любой ценой сохранить неоколониальную систему с сопутствующей грабительской политикой. Российский лидер объяснил агрессию названных государств к традиционным ценностям и суверенитету стран политикой тотальной десуверенизации в мире.
Тех, кто отказывается подчиняться, Запад разрушает, подчеркнул глава РФ. Он также заявил, что Запад "снимает ренту как гегемон".
"Отсюда их агрессия к независимым государствам, к традиционным ценностям и к самобытным культурам, попытки подорвать неподконтрольные им интернациональные и интеграционные процессы, новые мировые валюты и центры мирового развития. Им критически важно, чтобы все страны сдали свой суверенитет в пользу Соединенных Штатов", – заявил Путин.
С 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России.
В ДНР за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской области – 87,05%.
Указы о признании Россией независимости Луганской и Донецкой народных республик Путин подписал 21 февраля 2022 года. С просьбой признать независимость ДНР и ЛНР к президенту РФ обратились главы этих регионов Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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