Путин заявил об отсутствии стремления восстановить СССР

Фото: скриншот телеканала "Москва 24"

Россия не стремится к восстановлению СССР, заявил Владимир Путин на церемонии принятия в состав РФ четырех новых территорий.

"Советского Союза нет, прошлого нет. Да и России сегодня это уже и не нужно, мы к этому не стремимся", – отметил президент.

По словам российского лидера, последние руководители Советского Союза развалили великую страну, поставив советский народ перед фактом и не осознавая последствий принятых решений.

Он подчеркнул, что решение о судьбе СССР было принято вопреки воле людей, это обернулось национальной катастрофой.

Ранее Путин назвал ситуацию на Украине и на границах других стран СНГ результатом развала СССР. По его словам, Запад продолжает прорабатывать сценарии разжигания новых конфликтов в СНГ.

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