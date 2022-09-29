Путин назвал ситуацию на Украине и на границах других стран СНГ результатом развала СССР

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Владимир Путин заявил, что Запад продолжает прорабатывать сценарии разжигания новых конфликтов в СНГ. Об этом российский лидер сообщил на встрече с главами разведывательных служб стран СНГ.

"Знаем мы и то, что на Западе прорабатываются сценарии разжигания новых конфликтов в пространстве СНГ", – сказал он.

Российский лидер назвал ситуацию на Украине и события, разворачивающиеся на границах некоторых стран СНГ, результатом развала Советского Союза.

"Конечно, все это – результаты развала Советского Союза, это все понятно. Но риски дестабилизации все-таки растут, в том числе риски дестабилизации всего Азиатско-Тихоокеанского региона", – резюмировал он.

Ранее Путин заявил, что внешняя безопасность и внутренняя стабильность являются важнейшими условиями развития стран СНГ в текущих обстоятельствах.

По его мнению, сейчас происходит формирование более справедливого мироустройства, которое сопровождается известными, лежащими на поверхности проблемами. Однополярная гегемония неумолимо рушится, добавил он. Путин отметил, что это объективная реальность, с которой Запад категорически не желает мириться.

Президент также подчеркнул необходимость слаженного взаимодействия и поддержки спецслужб государств СНГ для противостояния существующим и потенциальным угрозам.



Путин назвал внешнюю безопасность и внутреннюю стабильность условиями развития СНГ

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