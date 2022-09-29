Путин назвал внешнюю безопасность и внутреннюю стабильность условиями развития СНГ

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Внешняя безопасность и внутренняя стабильность являются важнейшими условиями развития стран СНГ в текущих обстоятельствах, заявил Владимир Путин на встрече с главами разведывательных служб стран СНГ.

"На наших глазах идет непростой процесс формирования более справедливого мироустройства. Это сопровождается известными, лежащими на поверхности проблемами. Однополярная гегемония неумолимо рушится. Это объективная реальность, с которой Запад категорически не желает мириться. Ну и все из этого вытекающее мы видим", – приводит ТАСС его слова.

Российский лидер также отметил рост рисков дестабилизации обстановки, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, в современных условиях застарелые конфликты обостряются, а также возникают новые вызовы.

Президент также подчеркнул необходимость слаженного взаимодействия и поддержки спецслужб государств СНГ для противостояния существующим и потенциальным угрозам.

Ранее Путин заявил, что Россия ценит своих союзников, которые не прогибаются перед гегемоном. Глава государства подчеркнул, что у этих стран есть своя позиция, они выбирают суверенный путь развития. Такие государства настроены решать проблемы безопасности на основе международного права, взаимной ответственности и учета интересов. Именно они вносят вклад в защиту многополярного мира, добавил президент.



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