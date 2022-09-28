Украинский кризис стал одной из трех разрушительных ошибок США – СМИ

Фото: depositphotos/erik3804
Украинский кризис стал одной из трех разрушительных ошибок США. Об этом заявил научный сотрудник в области обороны и внешней политики Института Катона Тед Карпентер в статье The American Conservative.
"Дядя Сэм оставляет за собой по всему миру след разрухи и кровавых трагедий, прежде всего на Балканах, в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии и Йемене. Последним примером стало решение администрации Байдена превратить Украину в пешку в соперничестве с Россией", – написал он.
Карпентер обратил внимание на то, что "авантюры" американских властей всегда идут не по плану. По мнению эксперта, вмешательство США в конфликт на Украине обернется крахом. Однако, по его словам, СМИ об этом не расскажут.
Он напомнил о хаосе, который до сих пор творится в Ливии, Сирии и Йемене. Карпентер заявил, что вина лежит на Штатах. Но американских репортеров уже совершенно не привлекают эти сюжеты, добавил эксперт.
Карпентер подчеркнул, что действия США в отношении Боснии и Косово также не выдерживающими никакой критики.
По его мнению, США виноваты в украинском кризисе, поскольку Вашингтон создал определенные угрозы безопасности России через втягивание Украины в НАТО. Как отметил Карпентер, США следует исправить три ошибки во внешней политике:
Ранее глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Россия предостерегает Великобританию и Соединенные Штаты от опрометчивых шагов, способных приблизить к опасной черте обстановку вокруг Украины.
По его словам, модернизируя собственный ядерный потенциал, Вашингтон поощряет к безответственной эскалации ядерной риторики и лондонских союзников, которые открыто заявляют о безусловной готовности в случае необходимости нажать на "красную кнопку".
Глава российской делегации отметил право РФ не учитывать мнение государств НАТО при принятии решений по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: