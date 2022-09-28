Украинский кризис стал одной из трех разрушительных ошибок США – СМИ

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Украинский кризис стал одной из трех разрушительных ошибок США. Об этом заявил научный сотрудник в области обороны и внешней политики Института Катона Тед Карпентер в статье The American Conservative.

"Дядя Сэм оставляет за собой по всему миру след разрухи и кровавых трагедий, прежде всего на Балканах, в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии и Йемене. Последним примером стало решение администрации Байдена превратить Украину в пешку в соперничестве с Россией", – написал он.

Карпентер обратил внимание на то, что "авантюры" американских властей всегда идут не по плану. По мнению эксперта, вмешательство США в конфликт на Украине обернется крахом. Однако, по его словам, СМИ об этом не расскажут.

Он напомнил о хаосе, который до сих пор творится в Ливии, Сирии и Йемене. Карпентер заявил, что вина лежит на Штатах. Но американских репортеров уже совершенно не привлекают эти сюжеты, добавил эксперт.

Карпентер подчеркнул, что действия США в отношении Боснии и Косово также не выдерживающими никакой критики.

По его мнению, США виноваты в украинском кризисе, поскольку Вашингтон создал определенные угрозы безопасности России через втягивание Украины в НАТО. Как отметил Карпентер, США следует исправить три ошибки во внешней политике:

попытки переделать другие страны и навязать им чуждые ценности;

ввязываться в войны ради смены недружественных режимов в других странах, как это было в Ираке, Афганистане и Ливии;

неумение отличать важные национальные интересы от периферийных, как это было на Украине.

"Администрация Байдена рискует ядерной войной с Россией во имя погрязшего в коррупции авторитарного режима в стране, которая не играет особой роли для самих США", – резюмировал он.

Ранее глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Россия предостерегает Великобританию и Соединенные Штаты от опрометчивых шагов, способных приблизить к опасной черте обстановку вокруг Украины.

По его словам, модернизируя собственный ядерный потенциал, Вашингтон поощряет к безответственной эскалации ядерной риторики и лондонских союзников, которые открыто заявляют о безусловной готовности в случае необходимости нажать на "красную кнопку".

Глава российской делегации отметил право РФ не учитывать мнение государств НАТО при принятии решений по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

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