Гаврилов предостерег США и Британию от приближения к опасной черте ситуации на Украине

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Россия предостерегает Великобританию и Соединенные Штаты от опрометчивых шагов, способных приблизить к опасной черте обстановку вокруг Украины, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Модернизируя собственный ядерный потенциал, Вашингтон поощряет к безответственной эскалации ядерной риторики и лондонских союзников, которые открыто заявляют о безусловной готовности в случае необходимости нажать на "красную кнопку". Предостерегаем Вашингтон и Лондон от опрометчивых шагов, которые способны приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте", – подчеркнул Гаврилов, его слова приводятся на сайте МИД РФ.
Глава российской делегации отметил право РФ не учитывать мнение государств НАТО при принятии решений по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
"Во-первых, если расширение НАТО можно реализовывать без оглядки на мнение России, то и наша страна будет принимать решения по итогам референдумов без учета мнения стран – членов Альянса", – добавил он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон стремится стать непосредственной стороной конфликта на Украине, продолжая расширять свое участие в нем.
Так представитель Кремля отреагировал на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Белый дом не намерен препятствовать Киеву в применении американского вооружения на территориях, где прошли референдумы о вхождении в состав РФ.
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