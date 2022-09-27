Россия и США призывают друг друга к спокойствию по неофициальной линии – СМИ

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Высокопоставленные лица России и США поддерживают контакты по непубличным каналам связи, несмотря на конфронтацию между Москвой и Вашингтоном, сообщает газета "Коммерсант".
В публикации приводится одно из последних заявлений замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, который ранее рассказал, что контакты между РФ и США сохраняются по разным линиям, стороны обсуждают в том числе вопросы по контролю над вооружениями.
При этом дипломат отметил, что коммуникационная работа стала "другой". Россия, по его словам, в прямом смысле слова занимается управлением кризисом. В частности, в последние месяцы Москва, рассказал Рябков, не раз задействовала непубличные каналы связи, чтобы послать предостережения Вашингтону.
"Мы неоднократно направляли предупредительные сигналы американским коллегам относительно того, что их безудержное, безостановочное наращивание поддержки Киева, в том числе во взаимодействии со своими союзниками, приближает нас всех к опасной черте", – сказал Рябков 26 сентября в эфире Первого канала.
Он указал, что Соединенные Штаты проводят безответственный, предельно агрессивный и нажимный курс, не понимая, что Россия никогда не будет подчиняться их диктату. Россия же, отметил Рябков, вопреки заявлениям США, ни к какой эскалации, в том числе в ядерной сфере, дело не ведет.
Также в статье приводится комментарий официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, который в понедельник заявил журналистам, что у Москвы и Вашингтона есть каналы для диалога, но они носят "весьма спорадический характер", позволяя доводить какие-то экстренные сообщения о позициях друг друга.
В публикации также упоминается заявление помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, который сообщил, что Вашингтон предупредил Москву о "решительном ответе" в случае применения Россией ядерного оружия.
На прошлой неделе заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков подчеркнул, что Россия никому не угрожает ядерным оружием. Дипломат отметил, что российская сторона заметила "болезненную реакцию" Соединенных Штатов на указание Владимира Путина перевести ВС РФ в повышенный режим несения службы. Рябков также уточнил, что Штаты специально понижают ядерный порог, тем самым создавая угрозу нацбезопасности РФ.
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