США предупредили Россию о последствиях ядерного удара

Фото: depositphotos/Ruletkka

Помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан пригрозил России ответом в случае применения ядерного оружия. Об этом сообщает телеканал NBC.

Он подчеркнул, что последствия будут катастрофическими.

"Мы были откровенны с ними и подчеркнули, что США дадут решительный ответ вместе с нашими союзниками и партнерами", – сказал Салливан.

Он также добавил, что США серьезно воспринимают ядерную риторику, однако это не заставит американские власти отказаться от военной помощи Украине.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может использовать стратегическое ядерное оружие и другие новейшие средства поражения для защиты присоединившихся к ней территорий.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия не угрожает никому ядерным оружием. По его словам, российская сторона заметила "болезненную реакцию" Соединенных Штатов на указание Владимира Путина перевести ВС РФ в повышенный режим несения службы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля президент России заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.