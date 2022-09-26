Рябков выразил надежду на сохранение элементов архитектуры контроля над вооружениями

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Россия надеется на сохранение элементов архитектуры контроля над вооружениями в контактах с Соединенными Штатами, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Наши контакты по разным линиям сохраняются. И я думаю, что при отсутствии с американской стороны стремления вообще пустить под откос все то, что осталось от контроля над вооружениями, как он создавался и как мы его знаем последние десятилетия, получится сохранить хотя бы элементы всей этой архитектуры", – сообщил он в программе "Большая игра" на Первом канале.
Замглавы российского внешнеполитического ведомства также выразил надежду на продолжение диалога с Соединенными Штатами по договору о СНВ.
Ранее замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс заявила, что возобновление диалога по стратегической стабильности между Россией и Соединенными Штатами является сложной задачей в сложившихся условиях специальной военной операции на Украине.
До этого Сергей Рябков заявил, что возможность продолжения стратегического диалога США и РФ далеко не очевидна с учетом антироссийской политики Вашингтона.
По его словам, российское видение диалога с США по стратстабильности осталось неизменным.
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