У США фактически больше ядерных средств, чем предписано ДСНВ – зампостпреда РФ в Женеве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Соединенные Штаты имеют большее количество предназначенных для использования ядерного оружия средств, чем закреплено Договором о СНВ, заявил зампостпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов.

"Со стороны США было объявлено о том, что часть их стратегических бомбардировщиков, а также пусковых установок на стратегических подводных ракетоносцах была переоборудована и более не может использоваться для применения ядерных вооружений. Однако в контексте Договора о СНВ мы это подтвердить пока не можем", – цитирует его ТАСС.

По словам дипломата, такое превышение дает возможность США увеличить потенциал стратегических ядерных сил примерно на 1,2 тысячи боезарядов за короткое время.

Белоусов отметил, что возобновление диалога с американской стороной по стратегической стабильности не увязывается РФ с обязательным решением вопроса о носителях ядерного оружия США.

Он добавил, что государства обмениваются необходимыми данными и уведомлениями, их взаимодействие не прерывалось.

"Мы рассчитываем, что такая работа продолжится вплоть до завершения срока действия договора, который, как известно, был продлен до февраля 2026 года", – подчеркнул дипломат.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что ограничительные меры США и их союзников в отношении Москвы создают условия, при которых проведение Россией инспекций в Соединенных Штатах в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) "затруднено, если не сказать заблокировано".

Он добавил, что скорейшее восстановление полноформатного инспекционного режима в рамках Договора отвечает интересам как России, так и США.

