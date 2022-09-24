В США считают возобновление диалога по стратстабильности с РФ сложной задачей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Возобновление диалога по стратегической стабильности между Россией и Соединенными Штатами является сложной задачей в сложившихся условиях специальной военной операции на Украине, заявила замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.
Отмечается, что американский лидер Джо Байден ранее призвал РФ проявить готовность возобновить работу по контролю над ядерными вооружениями с США.
"Я бы сказала, что пока это не продемонстировано. С тех пор ничего не произошло", – сообщила она газете Nikkei.
Дженкинс также выразила обеспокоенность возможностью применения Россией ядерного оружия. Дипломат призвала не доводить до этого дело.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что возможность продолжения стратегического диалога США и РФ далеко не очевидна с учетом антироссийской политики Вашингтона.
По его словам, российское видение диалога с США по стратстабильности осталось неизменным.
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